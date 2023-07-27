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Общество

Более 360 нижегородских семей получили в 2023 году единовременное пособие за воспитание приёмных детей

09 августа 2023 12:50  [39] Общество

Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью в этом году получили 368 семей. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Нижегородской области.

Согласно информации, на обеспечение этих целей региональное отделение направило около 12 млн рублей.

Как пояснили в ведомстве, это разовая фиксированная мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приёмные родители.

В Нижегородской области размер такой выплаты составляет 22 909,03 рублей. Если же семья усыновляет ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше 7 лет или же братьев и сестёр, то пособие выплачивается в размере 175 043,67 рублей.

Причём если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие выплачивается на каждого из них, добавили в ОСФР.

Для получения единовременного пособия необходимо в течение 6 месяцев подать заявление в клиентскую службу СФР или МФЦ или через портал госуслуг, приложив копию решения суда об усыновлении ребенка. Остальные документы специалисты самостоятельно запросят по межведомственному взаимодействию.

Ранее сообщалось, что универсальное пособие для малоимущих семей введут в России. Оно объединит целый ряд уже действующих мер социальной защиты. Сюда будут включены выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребёнка, выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

 

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Теги:
Выплаты Социальные выплаты Усыновление
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