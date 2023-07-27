Кинопоказы под открытым небом в августе
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
09 августа 2023 13:55  [76] Нижегородским экспортерам в сфере лесопереработки компенсируют до 80% затрат на транспортировку продукции
08 августа 2023 17:31  [275] Предприниматели высоко оценили удобство нижегородского инвестиционного портала
08 августа 2023 17:02  [514] Глеб Никитин проведет встречу с нижегородским бизнес-сообществом 15 августа
08 августа 2023 14:50  [242] "Ключ" от "Ростелекома" есть более чем у миллиона жителей России
08 августа 2023 11:38  [262] ПСБ повысил ставки по вкладам
08 августа 2023 09:15  [391] Почти 100 самозанятых нижегородцев - участников проекта "Займись делом!" получат поддержку на региональном уровне
07 августа 2023 13:52  [411] Без иностранного акцента: "Ростелеком" расширяет возможности цифровой платформы коммуникаций
04 августа 2023 09:12  [617] Нижегородский центр импорта и импортозамещения заключил соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком
03 августа 2023 15:43  [630] ЛУКОЙЛ поддерживает спорт
03 августа 2023 12:02  [616] "Ростелеком" зафиксировал летний рост спроса на "дачные" камеры видеонаблюдения на 20%
Бизнес

Нижегородским экспортерам в сфере лесопереработки компенсируют до 80% затрат на транспортировку продукции

09 августа 2023 13:55  [76] Бизнес

Нижегородским экспортерам в сфере лесопереработки компенсируют до 80% затрат на транспортировку продукции через морские порты, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа.

По информации нижегородского правительства, Минпромторг РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" начнут оказывать данную меру поддержки. Прием заявок на получение субсидий стартовал 7 августа.

"В Нижегородской области более 900 организаций представляют сферу лесопереработки. Они производят фанеру, пиломатериалы, бумагу, картон, мебель, деревянные домостроения и могут воспользоваться новой мерой поддержки при работе на экспорт. В последнее время компании меняют логистические цепочки поставок продукции, переориентируются на дружественные страны, и снижение затрат на транспортировку очень актуально. Программа Российского экспортного центра позволит предприятиям вернуть до 80 процентов таких трат", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Программа не предусматривает максимального размера субсидии на одну организацию, но размер выплаты не должен превышать 50 процентов от стоимости поставленной продукции. Воспользоваться мерой поддержки можно в 2023-м и 2024 году.

Претендовать на данную поддержку могут организации, осуществляющие поставки продукции лесопромышленного комплекса, зарегистрированные на территории РФ, не имеющие задолженности по налогам и сборам и т.д. Подробнее с требованиями и шаблонами необходимых для заполнения документов можно ознакомиться на сайте РЭЦ.

Прием заявок на получение субсидий продлится до 18.00 31 августа 2023 года.  Для потенциальных участников программы Российский экспортный центр провел вебинар, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приглашают присоединиться к акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph