Нижегородским экспортерам в сфере лесопереработки компенсируют до 80% затрат на транспортировку продукции Бизнес

Нижегородским экспортерам в сфере лесопереработки компенсируют до 80% затрат на транспортировку продукции через морские порты, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа.

По информации нижегородского правительства, Минпромторг РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" начнут оказывать данную меру поддержки. Прием заявок на получение субсидий стартовал 7 августа.

"В Нижегородской области более 900 организаций представляют сферу лесопереработки. Они производят фанеру, пиломатериалы, бумагу, картон, мебель, деревянные домостроения и могут воспользоваться новой мерой поддержки при работе на экспорт. В последнее время компании меняют логистические цепочки поставок продукции, переориентируются на дружественные страны, и снижение затрат на транспортировку очень актуально. Программа Российского экспортного центра позволит предприятиям вернуть до 80 процентов таких трат", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Программа не предусматривает максимального размера субсидии на одну организацию, но размер выплаты не должен превышать 50 процентов от стоимости поставленной продукции. Воспользоваться мерой поддержки можно в 2023-м и 2024 году.

Претендовать на данную поддержку могут организации, осуществляющие поставки продукции лесопромышленного комплекса, зарегистрированные на территории РФ, не имеющие задолженности по налогам и сборам и т.д. Подробнее с требованиями и шаблонами необходимых для заполнения документов можно ознакомиться на сайте РЭЦ.

Прием заявок на получение субсидий продлится до 18.00 31 августа 2023 года. Для потенциальных участников программы Российский экспортный центр провел вебинар, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приглашают присоединиться к акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023".