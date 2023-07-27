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Более 1400 кубометров аварийных деревьев спилили в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
Согласно информации, в ведении администрации находятся деревья, кустарники, газоны, имеющие количественные и площадные характеристики, однако выделить из общего состава количество деревьев не представляется возможным.
На содержание озеленение администрациями районов заключены муниципальные контракты. В частности, подрядчики проводят формовочную обрезку деревьев, вырезку сухих ветвей, обрезку и прореживание крон деревьев, прополку и рыхление лунок, подкормку и полив зеленых насаждений.
В текущем году в Нижнем Новгорода спилили 1 442,57 кубометров аварийных деревьев.
В администрации отметили, что работы по озеленению и высаживанию новых деревьев выполняются ежегодно в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Напомним, 29 июля из-за непогоды в Нижнем Новгороде упало около 100 деревьев.
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