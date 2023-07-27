Фестиваль национальных культур "Дружный Нижний" пройде в Нижнем Новгороде 19 августа Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фестиваль национальных культур "Дружный Нижний" пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня города. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики горадминистрации.

Согласно информации, мероприятие пройдет 19 августа с 12:00 до 16:00 в Детском парке имени Я.М. Свердлова.

Как рассказал первый замдиректора департамента Руслан Бадретдинов, на фестивале будут действовать гастрономическая, танцевальная, музыкальная, детская и спортивная зоны.

Представители национально-культурных автономий рассказала об идеях, которые они представят на фестивале.

Так, от корейской автономии в стиле кей-поп выступят молодежные группы. Также будут представлены национальные корейские культурные костюмы – ханбоки, а на спортивных мероприятиях продемонстрируют тхэквондо и другие виды боевых искусств.

Участник Межнационального молодежного клуба Ксения Азатян предложила армянской общине представить восточную сладость гату.

Ранее была опубликована программа празднования 802-летия Нижнего Новгорода.