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Происшествия

Экс-руководителя муниципального предприятия на Бору осудят за крупную растрату

09 августа 2023 19:03  [33] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следователи борского отделения СУ СК по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБУ "Управление благоустройством г.о.г. Бор". Его обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате.

Обвиняемый, который в 2017 году был директором муниципального учреждения, заключил договор с организацией о передаче в безвозмездное пользование не менее 912 опор уличного освещения, расположенных на Бору.

Как подчеркнули в пресс-службе СУ СК, это особо ценное движимое имущество предприятия, а его передача повлекла нарушение порядка предоставления услуг населению.

Но буквально через пару месяцев он заключил аналогичный муниципальный контракт с другой фирмой. Всего по данному контракту подрядчику были перечислены денежные средства на сумму свыше 2 млн 729 тысяч рублей.

Отмечается, что таким образом муниципальному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

Противоправные действия были выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативниками ГУ МВД и УФСБ по региону.

Вину по предъявленному обвинению чиновник не признал. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением Борской прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2019 году "Управление благоустройства г.о.г. Бор" заключило контракт со строительной компанией на благоустройство зоны отдыха на сумму более 6,1 млн рублей. Директор подрядной компании присвоил себе от этой суммы более 317 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что глава Богородского городского округа Александр Сочнев подозревается в превышении должностных полномочий.

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Теги:
Борский г.о. Превышение полномочий Уголовное дело
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