Мужчина утонул в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, происшествие на воде произошло вечером 9 августа.
В районе бульвара Южный из Оки около 20:00 было извлечено тело мужчины, его личность устанавливается.
Отмечается, что трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.
Ранее сообщалось, что пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+