Мужчина утонул в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Мужчина утонул в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, происшествие на воде произошло вечером 9 августа.

В районе бульвара Южный из Оки около 20:00 было извлечено тело мужчины, его личность устанавливается.

Отмечается, что трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.

Ранее сообщалось, что пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные.