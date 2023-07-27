Два генератора установят в поселке Кудьма для улучшения электро - и водоснабжения Новинского сельсовета Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Два генератора установят в поселке Кудьма для улучшения электро - и водоснабжения Новинского сельсовета. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сейчас в связи с модернизацией сетей электроснабжения на Кудьме на территории сельсовета периодически возникают перебои в электроснабжении, что также приводит к отключению водонапорной станции, обслуживающую ЖК "Окский берег".

Один новый генератор будет обслуживать многоквартирные дома в поселке Кудьма, другой - трансформаторную станцию в ЖК "Окский берег".

Оба генератора должны быть установлены уже на этой неделе.

Также ПАО "Россети Центр и Приволжье" предоставят информацию об отключениях электричества, а Нижегородскому водоканалу поручено оперативно устранять все аварийные ситуации.

Ранее сообщалось, что территорию поселка Кудьма в Нижнем Новгороде планируется расширить.