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Два генератора установят в поселке Кудьма для улучшения электро - и водоснабжения Новинского сельсовета. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, сейчас в связи с модернизацией сетей электроснабжения на Кудьме на территории сельсовета периодически возникают перебои в электроснабжении, что также приводит к отключению водонапорной станции, обслуживающую ЖК "Окский берег".
Один новый генератор будет обслуживать многоквартирные дома в поселке Кудьма, другой - трансформаторную станцию в ЖК "Окский берег".
Оба генератора должны быть установлены уже на этой неделе.
Также ПАО "Россети Центр и Приволжье" предоставят информацию об отключениях электричества, а Нижегородскому водоканалу поручено оперативно устранять все аварийные ситуации.
Ранее сообщалось, что территорию поселка Кудьма в Нижнем Новгороде планируется расширить.
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