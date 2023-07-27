Нижегородская полиция ищет потерпевших от действий мошеннической группы Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

ГУ МВД России по Нижегородской области просит нижегородцев, пострадавших от компании-брокера "InvestGT" Ltd. (впоследствии переименованного в бренд "Альфа&Омега"), сообщить об этом в полицию.

Напомним, в 2014 году в Нижнем Новгороде открылся офис зарубежного юридического лица, в котором злоумышленники предлагали нижегородцам вложиться в торговлю валютой. В 2019 году представительство открылось в Казани.

Потерпевшие зачисляли средства на личный инвестиционный счет, операции на котором проводились с форекс-дилером.

Через какое-то время клиентам сообщали, что их деньги обесценились из-за финансового кризиса. На самом деле никакой инвестиционной деятельности не велось, а средства были похищены.

В настоящее время известно о 37 обманутых вкладчиках, а сумма ущерба составила более 67 млн рублей. У полиции есть основания полагать, что от действий мошенников пострадало большее количество нижегородцев и жителей соседних регионов.

Пострадавших от действий этой организации просят обратиться по телефонам 8 (831) 268-66-09, 8 (831) 268-57-48, а также по номерам 02 или 102 – с мобильного телефона.