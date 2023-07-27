Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 14,3% в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 10 августа в медучреждения с укусами обратились 8305 человек (+244 за неделю). В настоящее время среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 14,3%, отметили в ведомстве.

С начала сезона наибольшее количество присасываний клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (671), Ленинском (454) и Советском (460), в Дзержинске (459), а также в Городецком (441), Борском и Богородском (по 347) районах области.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (32%), на садово-огородных участках (24%), в лесу (19%), на придомовых территориях (7%), на кладбищах (3%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы на пляжах, в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 834 ребёнка и 55 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 8462 клещей, около 15,7% из них являлись носителями различных заболеваний: 34 - вируса клещевого энцефалита, 1026 - иксодового клещевого боррелиоза, 244 - анаплазмой, 29 - эрлихиозом.

В текущем году у нижегородцев зарегистрировано уже 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе два случая связаны с употреблением сырого козьего молока; 54 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай моноцитарного эрлихиоза.

По состоянию на 10 августа прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 9270 человек - почти 200% от плана.

Акарицидные обработки проведены на площади более 3863,2 га.

Ранее нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей.