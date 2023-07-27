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Общество

Почти 5 тысяч подростков отдохнут в нижегородских загородных лагерях этим летом

10 августа 2023 12:18  [62] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 5 тысяч подростков отдохнут в нижегородских загородных лагерях этим летом.

Как отметили в департаменте социальной политики администрации Нижнего Новгорода, за июль в муниципальных загородных лагерях отдохнули порядка 2 тысяч детей.

В ведомстве также добавили, что особое внимание в этом году уделено организации отдыха и оздоровления детей из семей участников СВО, с бесплатным предоставлением путевки.

При этом отмечается, что каждый муниципальный загородный лагерь предлагает подросткам свою образовательную программу

Так, в лагере "Звездочка"отдыхают юные нижегородцы - активисты школьного самоуправления.

В лагере "Александровка" действуют творческие мастерские по изготовлению шоколада, рисованию песком, также для ребя доступны прогулки на катамаранах. В лагере "Лесной" вместе со школьниками отдыхают воспитанники детских садов. Кроме того, в "Лесном" работают трудовые бригады, в которых подростки старше 14 лет получают свои первые зарплаты.

На базе детского лагеря "Чайка" совместно с Российской академией наук проходила ХХI региональная летняя исследовательская смена "ЛИС-2023", способствующая развитию исследовательских навыков у детей и подростков.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что летом планируется работа 190 пришкольных лагерей для 16000 ребят.

Напомним, что почти 20 пришкольных лагерей в Нижнем Новгороде претендуют на звание лучшего.

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Теги:
Детские лагеря
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