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Общество

Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году

10 августа 2023 12:54  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Абитуриенты из 83 регионов России, в том числе из новых территорий, поступили в ННГУ им. Лобачевского в 2023 году. Об этом рассказал и.о. ректора вуза Олег Трофимов.

Согласно информации, в нижегородский вуз на первый курс в этом году зачислено 52 олимпиадника и 26 "стобалльников".

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользовались Институт филологии и журналистики и Институт информационных технологий, математики и механики.

Наибольший проходной балл был зафиксирован по направлению "Журналистика" - 301 балл. Далее идут "Юриспруденция" (270), "Медицинская биохимия" (268), "Клиническая психология" (261), "Программная инженерия" (250). 

Олег Трофимов порекомендовал будущим абитуриентам сдавать в 2024 году ЕГЭ по физике.

"Это открывает доступ к самым приоритетным инженерным специальностям, связанным с технологическим суверенитетом и безопасностью нашей страны. Бюджетных мест было и будет много", - отметил он.

Ранее сообщалось, что ННГУ подписал три соглашения в области создания и трансфера технологий с промпредприятиями Нижегородской области.

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Теги:
вуз ННГУ Образование
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