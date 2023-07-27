Волжскую набережную и Стрелку перекроют для транспорта до 13 августа Общество

Фото: ЦОДД

Дороги на Волжской набережной, Совнаркомовской и Стрелке в Нижнем Новгороде перекроют для подготовки и проведения музыкального фестиваля "Великая Русь".

Мероприятие, напомним, состоится вечером 12 августа у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского.

В связи с этим с 22:00 11 августа до 10:00 13 августа будет приостановлено движение транспорта по ряду улиц:

- по Волжской набережной - от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовской,

- по улице Совнаркомовской - от дома №14а по ул. Стрелка до Волжской набережной,

- по улице Стрелка - от дома №7 по ул. Стрелка до ул. Совнаркомовской.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, объезд будет организован по прилегающим улицам.

Все автомобили, припаркованные в зоне ограничения, будут эвакуированы на спецстоянку.