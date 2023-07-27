Нижегородский полицейский с риском для жизни задержал нетрезвого водителя Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородский полицейский с риском для жизни задержал нетрезвого водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации, в ходе патрулирования в Ковернинском районе майор полиции Андрей Орешин попытался остановить иномарку под управлением ранее лишенного прав местного жителя, однако злоумышленник не выполнил требования полицейского и попытался сбежать.

Андрей Орешин вместе с коллегой начали преследование на служебном автомобиле. Когда нарушитель остановился на обочине, участковые вышли из машины и направились к нему. Увидев это, мужчина сдал назад и врезался в полицейский автомобиль.

Правоохранители заметили, что на заднем сидении иномарки находятся двое детей. Андрей Орешин через открытое окно попытался достать ключ из замка зажигания, но злоумышленник нажал на педаль газа и протащил полицейского около 150 метров.

Несмотря на это, Андрею Орешину удалось задержать водителя, в отношении которого затем было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Ранее сообщалось, что вознаграждения за сообщения о пьяных водителях в мае-июне получили 18 нижегородцев.