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Заброшенный паркинг на Казанском шоссе начали сносить в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали местные жители.
Напомним, объект на пересечении Казанского шоссе с улицей Богдановича заброшен уже более 10 лет.
Как сообщили редакции в министерстве строительства Нижегородской области, 21 февраля физлицу было выдано разрешение на строительство на данном участке закрытого паркинга.
Тогда же был представлен проект объекта.
Отметим, что рядом с паркингом запланировано строительства ФОКа. Его проект был утвержден в мае 2022 года.
В Минимущества региона сообщили, что строительство спортивного объекта предполагалось не на этом земельном участке.
Ранее сообщалось, что паркинг за 600 млн рублей планируется построить на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.
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