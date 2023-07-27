Заброшенный паркинг на Казанском шоссе начали сносить в Нижнем Новгороде Общество

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Заброшенный паркинг на Казанском шоссе начали сносить в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали местные жители.

Напомним, объект на пересечении Казанского шоссе с улицей Богдановича заброшен уже более 10 лет.

Как сообщили редакции в министерстве строительства Нижегородской области, 21 февраля физлицу было выдано разрешение на строительство на данном участке закрытого паркинга.

Тогда же был представлен проект объекта.

Отметим, что рядом с паркингом запланировано строительства ФОКа. Его проект был утвержден в мае 2022 года.

В Минимущества региона сообщили, что строительство спортивного объекта предполагалось не на этом земельном участке.

Ранее сообщалось, что паркинг за 600 млн рублей планируется построить на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.