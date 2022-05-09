Нижегородский Минград утвердил проект ФОКа на Казанском шоссе Общество

Проект ФОКа Фото: Минград Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский Минград утвердил проект ФОКа на Казанском шоссе. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно информации, строительные работы будет выполнять ООО "Онтранс" по проекту, подготовленному "Велес НН" и "AM-Project". Здание будет возведено на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе.

Ранее 17 марта архсовет отклонил проект ФОКа из-за низкого качества проработки архитектуры фасадов. Но на последнем заседании специалисты министерства вынесли решение одобрить и принять за основу для дальнейшего проектирования представленное объемно-планировочное и архитектурное решение.

Также рядом со зданием будущего физкультурно-оздоровительно комплекса планируется построить закрытый паркинг. По решению Архсовета, проект будет доработан в части выявления вертикальных элементов и проектирования закрытых рамп для безопасности.

Ранее сообщалось, что строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей планируется возобновить в 2022 году. Также на нижегородских Печерских песках планируется построить парусную школу.