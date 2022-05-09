Проект ФОКа
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Нижегородский Минград утвердил проект ФОКа на Казанском шоссе. Об этом сообщается на сайте министерства.
Согласно информации, строительные работы будет выполнять ООО "Онтранс" по проекту, подготовленному "Велес НН" и "AM-Project". Здание будет возведено на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе.
Ранее 17 марта архсовет отклонил проект ФОКа из-за низкого качества проработки архитектуры фасадов. Но на последнем заседании специалисты министерства вынесли решение одобрить и принять за основу для дальнейшего проектирования представленное объемно-планировочное и архитектурное решение.
Также рядом со зданием будущего физкультурно-оздоровительно комплекса планируется построить закрытый паркинг. По решению Архсовета, проект будет доработан в части выявления вертикальных элементов и проектирования закрытых рамп для безопасности.
Ранее сообщалось, что строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей планируется возобновить в 2022 году. Также на нижегородских Печерских песках планируется построить парусную школу.
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