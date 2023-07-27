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Общество

Два общественных пространства открылись в Нижнем Новгороде после благоустройства

10 августа 2023 15:25  [65] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Два общественных пространства открылись в Нижнем Новгороде после благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Юрий Шалабаев.

Так, в Ленинском районе открылись уже все запланированные к благоустройству пространства.

Последним стал сквер на проспекте Ленина, 28, где были обустроены дорожки из брусчатки.

Также местные жители просили не устанавливать игровые и спортивные площадки, поэтому в сквере появились новые лавочки, скамейки под навесом и перголы. Проведено озеленение и установлены новые фонари.

В Московском районе завершилось благоустройства сквера у кинотеатра "Москва". 

Здесь также были устроены новые дорожки, установлены лавочки, проведено озеленение.

Ранее сообщалось, что площадь Героев благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Благоустройство Ленинский район Московский район
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