Два общественных пространства открылись в Нижнем Новгороде после благоустройства Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Два общественных пространства открылись в Нижнем Новгороде после благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Юрий Шалабаев.

Так, в Ленинском районе открылись уже все запланированные к благоустройству пространства.

Последним стал сквер на проспекте Ленина, 28, где были обустроены дорожки из брусчатки.

Также местные жители просили не устанавливать игровые и спортивные площадки, поэтому в сквере появились новые лавочки, скамейки под навесом и перголы. Проведено озеленение и установлены новые фонари.

В Московском районе завершилось благоустройства сквера у кинотеатра "Москва".

Здесь также были устроены новые дорожки, установлены лавочки, проведено озеленение.

Ранее сообщалось, что площадь Героев благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода.