Стартовый котлован новой станции метро глубиной 16 метров вырыли на площади Сенной Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Стартовый котлован новой станции метро глубиной 16 метров вырыли на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, это запланированная глубина стартового котлована. Из него было извлечено более 20 тысяч кубометров грунта.

Сейчас в монтажной камере для тоннелепроходческого щита началась заливка бетонного основания. Уже уложено почти 900 кубометров бетона, использовано 75 тонн арматуры.

Также продолжается укрепление стен котлована, идет монтаж последнего яруса распорной системы.

Ранее сообщалось, что двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы.