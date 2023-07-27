Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 августа 2023 10:44  [37] Двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы
01 августа 2023 10:13  [79] Часть территории у станции канатной дороги на Бору будет благоустроена к 13 августа
01 августа 2023 09:23  [204] Свет и ГВС точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 1 августа
31 июля 2023 18:45  [292] Проекты создания объектов туристической инфраструктуры обсудили эксперты на стратсессии в Володарском муниципальном округе
31 июля 2023 18:13  [279] Почти 100 детей из ДНР стали участниками "Университетских смен" в Мининском университете
31 июля 2023 18:07  [270] Более 31,6 тысячи нижегородцев посетили "Поезда здоровья" с начала 2023 года
31 июля 2023 17:24  [327] Эксперты обсудили организацию дорожного движения в центре Нижнего Новгорода после закрытия площади Свободы
31 июля 2023 17:10  [287] Нижегородцам расскажут об экологических трендах в современном искусстве и бизнесе в ходе фестиваля "Эковолна"
31 июля 2023 16:52  [366] Минэкологии проверит ход очистки Борзовки после жалоб нижегородцев о нарушениях
31 июля 2023 16:44  [272] Цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в больницу №30 Московского района по нацпроекту
Общество

Двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы

01 августа 2023 10:44  [37] Общество

Фото: Кирилл Фильченков

Двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы. Об этом в своих соцсетях рассказал архитектор Института развития городской среды Кирилл Фильченков.

Согласно информации, в ходе раскопок в начале улицы Варварской были обнаружены мостовая конца XIX - начала XX века, коммуникации времен СССР, а также бревенчатые конструкции на глубине двух с лишним метров.

Как рассказал Кирилл Фильченков, в XIX веке здесь находился мост или дамба, шедшая вдоль острожного пруда, который раньше находился в сквере напротив здания Атомстройэкспорта.

Архитектор отметил, что на старых картах площадь Свободы была изрыта оврагами, поскольку ее могли пытаться выровнять. Он предположил, что найденные конструкции могут быть остатками двухсотлетнего моста или дамбы тех времен.

Кирилл Фильченков добавил, что конструкции хорошо сохранились, возможно, из-за влажной болотистой почве местных прудов и рек.

"В любом случае было бы очень интересно, если бы здесь провели археологию, возможно, что-то любопытное из истории города можно было бы "накопать". Но, скорее всего, это все зароется обратно", - написал архитектор.

В комментариях под публикацией специалист Научно-исследовательского предприятия "Этнос" Алексей Давыдов отметил, что работы по строительству метро ведутся под надзором археологов УГООКН Нижегородской области.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. Здесь метростроевцы ведут перенос инженерных коммуникаций.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Археология История Метро
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph