Двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы Общество

Фото: Кирилл Фильченков

Двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы. Об этом в своих соцсетях рассказал архитектор Института развития городской среды Кирилл Фильченков.

Согласно информации, в ходе раскопок в начале улицы Варварской были обнаружены мостовая конца XIX - начала XX века, коммуникации времен СССР, а также бревенчатые конструкции на глубине двух с лишним метров.

Как рассказал Кирилл Фильченков, в XIX веке здесь находился мост или дамба, шедшая вдоль острожного пруда, который раньше находился в сквере напротив здания Атомстройэкспорта.

Архитектор отметил, что на старых картах площадь Свободы была изрыта оврагами, поскольку ее могли пытаться выровнять. Он предположил, что найденные конструкции могут быть остатками двухсотлетнего моста или дамбы тех времен.

Кирилл Фильченков добавил, что конструкции хорошо сохранились, возможно, из-за влажной болотистой почве местных прудов и рек.

"В любом случае было бы очень интересно, если бы здесь провели археологию, возможно, что-то любопытное из истории города можно было бы "накопать". Но, скорее всего, это все зароется обратно", - написал архитектор.

В комментариях под публикацией специалист Научно-исследовательского предприятия "Этнос" Алексей Давыдов отметил, что работы по строительству метро ведутся под надзором археологов УГООКН Нижегородской области.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. Здесь метростроевцы ведут перенос инженерных коммуникаций.