Соверменный исправительный центр для осужденных открылся в селе Спасское Общество

Современный исправительный центр для осужденных открылся в селе Спасское Нижегородской области, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, центр рассчитан на одновременное пребывание до 100 человек.

Осужденные в новом учреждении будут заниматься принудительными работами, отбывая наказание. Также они обязаны постоянно находиться на территории центра.

Отмечается, что создание сети подобных центров предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года.

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников в ходе церемонии открытия нового исправительного учреждения региона напомнил о важности возвращения осужденных к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что предприятия Нижегородской области получат налоговые льготы за трудоустройство заключенных. Исправительный центр для осужденных ранее открыли в селе Федяково Кстовского района.