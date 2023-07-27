Соверменный исправительный центр для осужденных открылся в селе Спасское

Современный исправительный центр для осужденных открылся в селе Спасское Нижегородской области, сообщает ИА "Время Н".
Согласно информации, центр рассчитан на одновременное пребывание до 100 человек.
Осужденные в новом учреждении будут заниматься принудительными работами, отбывая наказание. Также они обязаны постоянно находиться на территории центра.
Отмечается, что создание сети подобных центров предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года.
Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников в ходе церемонии открытия нового исправительного учреждения региона напомнил о важности возвращения осужденных к нормальной жизни.
Ранее сообщалось, что предприятия Нижегородской области получат налоговые льготы за трудоустройство заключенных. Исправительный центр для осужденных ранее открыли в селе Федяково Кстовского района.
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