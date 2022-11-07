Исправительный центр для осужденных открыли в селе Федяково Кстовского района Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Исправительный центр для осужденных открыли в селе Федяково Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, центр рассчитан на 100 человек. Он создан при ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Нижегородской области на базе предприятия "Домашние шедевры".

Как отметил замгубернатора Петр Банников, такие центры позволяют сохранить осужденным социальные связи, а также получить новые специальности и трудовые навыки. Кроме того, возможность отбывания наказания в виде принудительные работы способствуют снижению преступности.

В центре будут изготавливаться соленья, маринады, салаты и полуфабрикаты. Также осужденные могут работать в сфере благоустройства, уборке улиц, строительстве, производстве и другом.

Также в Нижегородской области исправительные центры работают в Дзержинске, городских округах Бор и Семенов.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч осужденных в Нижегородской области работают в центрах трудовой адаптации.