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Исправительный центр для осужденных открыли в селе Федяково Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, центр рассчитан на 100 человек. Он создан при ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Нижегородской области на базе предприятия "Домашние шедевры".
Как отметил замгубернатора Петр Банников, такие центры позволяют сохранить осужденным социальные связи, а также получить новые специальности и трудовые навыки. Кроме того, возможность отбывания наказания в виде принудительные работы способствуют снижению преступности.
В центре будут изготавливаться соленья, маринады, салаты и полуфабрикаты. Также осужденные могут работать в сфере благоустройства, уборке улиц, строительстве, производстве и другом.
Также в Нижегородской области исправительные центры работают в Дзержинске, городских округах Бор и Семенов.
Ранее сообщалось, что более 5 тысяч осужденных в Нижегородской области работают в центрах трудовой адаптации.
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