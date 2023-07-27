Евгений Костин: "В Сормове живут неравнодушные граждане, которые вносят свои предложения в развитие района и города в целом" Общество

Евгений Костин

8 августа в Сормовском районе состоялась территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035. Её предложил губернатор Глеб Никитин 6 июня на встрече с обновлённым составом экспертного совета.

Участие в сессии в Сормове принимали активные и неравнодушные жители района из различных сфер деятельности. Участники обсуждали возможные варианты развития района и региона в целом. Были отобраны лучшие предложения, которые потом будут представлены экспертном совету.

Заместитель председателя городской Думы, депутат от избирательного округа №24 Евгений Костин рассказал, с какими предложениями выступили жители Сормова.

"Пять лет назад мы уже составляли такой документ, который задал вектор развития региона вплоть до 2035 года. Тогда в формировании Стратегии приняли участие более полумиллиона человек и было организовано около трех тысяч встреч в трудовых коллективах, профессиональных сообществах. Жители внесли более 5 000 предложений и около 3 000 инициатив, которые нашли отражение в документе", - отметил депутат.

"Сейчас мы понимаем, что это рабочий инструмент, который действительно помогает сделать жизнь в Нижегородской области лучше и комфортнее. Поэтому сейчас проходят встречи с населением и территориальные стратегические сессии, результаты которых будут представлены губернатору 31 августа на форуме "Вместе мы можем больше" для актуализации Стратегии развития региона", - добавил он.

"Например, было предложено сделать Светлоярский парк центром экологического туризма, а стадион "Труд" преобразовать в спортивный кластер. Также прозвучала идея дать старт событийному туризму в Сормово, отметив столетие района. Кроме того, жители выступили за создание на территории района аналога IT-кампуса для привлечения компаний, инвестиций, кадров. Участники обсуждения также предложили сделать регулярными выезды "Поездов здоровья" в район с возможностью посетить узконаправленных специалистов", - рассказал участник стратсессии.

"Я очень рад, что в Сормове живут такие неравнодушные граждане, которые вносят свои предложения в развитие района и города в целом! Важно инициатива и участие каждого, вместе мы можем больше!" - заключил Евгений Костин.