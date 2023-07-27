Жители Сормовского района озвучили свои идеи по актуализации Стратегии развития региона Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За пять лет реализации Стратегии в районе была построена транспортная развязка на улице Циолковского, участок дороги в Пензенском переулке, детский сад в ЖК "Корабли" и пристрой к детсаду №364.

Также было благоустроено 17 общественных пространств и ряд дворовых территорий. Расселены аварийные дома на улицах Циолковского, Коперника, Новосоветской, Ударной и других.

В ходе стратсессии представители направления "Человек" озвучили свои идеи по привлечению кадров в район, а также по развитию локальной социальной инфраструктуры.

В рамках секции "Пространство" было предложено преобразовать стадион "Труд" в спортивный кластер.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В Нижнем Новгороде стратегические сессии уже прошли в Автозаводском, Ленинском, Нижегородском, Московском, Приокском, Советском и Канавинском районах.