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Общество

Восемь домов построили в Большом Болдине в рамках программы КРСТ

10 августа 2023 18:03  [92] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Восемь домов построили в Большом Болдине в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, до конца года в Большеболдинском районе по программе будет построено еще пять домов.

Жилье предоставили для сотрудников музея, педагогов и представителей организаций.

Глеб Никитин отметил, что при необходимости эти дома могут быть расширены.

Всего на реализацию программы КРСТ в 2023 году выделено более 1,1 млрд рублей. На эти средства идет строительство около 30 новых домов, благоустройство около 140 общественных пространств.

Также проходит восстановление объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что три дороги отремонтировали в Дальнеконстантиновском округе по программе КРСТ.

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Теги:
Большебодинский район Жилье КРСТ
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