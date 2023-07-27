Восемь домов построили в Большом Болдине в рамках программы КРСТ

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Восемь домов построили в Большом Болдине в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, до конца года в Большеболдинском районе по программе будет построено еще пять домов.
Жилье предоставили для сотрудников музея, педагогов и представителей организаций.
Глеб Никитин отметил, что при необходимости эти дома могут быть расширены.
Всего на реализацию программы КРСТ в 2023 году выделено более 1,1 млрд рублей. На эти средства идет строительство около 30 новых домов, благоустройство около 140 общественных пространств.
Также проходит восстановление объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что три дороги отремонтировали в Дальнеконстантиновском округе по программе КРСТ.
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