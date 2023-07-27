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Общество

Схема движения транспорта по улице Акимова изменится с 14 августа из-за перекладки магистральных теплосетей

11 августа 2023 10:28  [53] Общество

Для проведения второго этапа работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 8:00 14 августа изменится схема дорожного движения: на въезде на Борский мост оно будет организовано по временной дороге, проложенной в газонной части. Движение по основной дороге ул. Акимова со стороны въезда на Борский мост будет перекрыто для выполнения следующего этапа строительно-монтажных работ по перекладке трубопроводов под дорожным полотном. 

Временная двухполосная дорога в разделительном газоне между проезжими частями была построена перед началом работ, чтобы автомобилисты могли продолжать пользоваться привычным маршрутом во время их проведения. Также был смонтирован временный трубопровод, чтобы у жителей большого микрорайона "Мещерское озеро" во время ремонта была горячая вода.

Водителям необходимо быть предельно внимательными, особенно относительно других автомобилистов и пешеходов, а также следовать указаниям дорожных знаков. Ширина проезжей части временной дороги позволяет организовать движение на участке в две полосы. Подробнее с информацией об организации движения в данном районе можно ознакомиться на сайте ЦОДД, официальной странице Центра vk.com/coddnn52 или в телеграм-канале t.me/coddnn. 

Для повышения надежности теплоснабжения АО "Теплоэнерго" проводит работы по замене тепловых сетей в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская. В целом, в рамках летней ремонтной программы здесь производится замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также выполняется реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства теплосети в 1989 году. 

Замена трубопроводов на улице Акимова является продолжением проекта комплексного обновления магистральных сетей от Сормовской ТЭЦ, который реализуется с 2020 года. Ранее вдоль ул. Бурнаковской проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов 1 и 2 выпусков от СТЭЦ, а в 2022 год на 10 дней раньше планового срока был выполнен технически сложный этап работ по замене трубопроводов под Бурнаковским путепроводом. В этом году замена тепловых сетей продолжается с обратной стороны насыпи – под улицей Акимова.

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Теги:
Теплоэнерго
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