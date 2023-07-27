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Общество

Нижний Новгород вошел в ТОП-10 регионов, где зафиксирована "барбимания"

11 августа 2023 11:28  [130] Общество

Сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей, вызвал настоящий бум среди россиян. Запуск сервиса оказался успешнее выхода новой версии фоторедактора Lensa, взрывной интерес к которой наблюдался в России осенью 2022 года. Однако тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю, выяснили эксперты МегаФона.

Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя 8 дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего 5 дней с даты запуска самого сервиса. По сравнению с первым днем работы портала количество заходов в эту дату выросло в 724 раза. Однако уже 30 июля посещаемость Bairbie.me упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю на 92%.

В Нижнем Новгороде, как и в целом по стране, активнее всего в Барби или Кена свои аватарки превращали миллениалы (группа 25-35 лет), их доля потребляемого интернет-трафика за первую неделю работы сервиса составила 58%. Зумеры оказались менее подвержены барби-мании, их доля в общем потреблении трафика лишь 22%. Третья наиболее активная аудитория сайта — абоненты 35-45 лет (17% от общего трафика). Ожидаемо женщины демонстрировали больший интерес, они потратили трафика в 2,6 раза больше, чем мужчины.

Рейтинг регионов по активности на Bairbie.me возглавляет Москва, на которую пришлось почти 40% трафика за первую неделю. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург, Башкирия, Самарская и Свердловская области. Нижний Новгород в рейтинге – на седьмом месте. Причем, аватарки делали как женщины, так и мужчины, но нижегородки в образе Барби представали почти в 2,5 раза чаще, чем нижегородцы в стиле Кена.

Фоторедактор Lensa при старте набрал наибольшую популярность у россиян на 9-й день после обновления приложения — 29 ноября 2022 года. При этом в пиковую дату посещаемость Lensa на 73% уступила аналогичному показателю Bairbie.me, а суммарно за первую неделю барби-сервис собрал в два раза больше пользователей, чем его конкурент, также использующий в обработке искусственный интеллект.

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