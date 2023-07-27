Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области
Семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков, сообщили в региональном ГУ МВД.
Как стало известно полицейским, супружеская пара занималась сбытом наркотиков на территории Сормовского и Московского районов областного центра.
Всего в ходе обысков у 38-летнего мужчины и 26-летней женщины, а также в их квартире и тайниках - закладках, было обнаружено 46 свертков с неизвестным веществом.
Проведенная экспертиза показала, что у подозреваемых хранился мефедрон общей массой более 15 граммов.
У задержанных дома также нашли и изъяли банковские карты, сотовые телефоны, перчатки, электронные весы и упаковочный материал для расфасовки и дальнейшего сбыта запрещенных веществ.
В отношении обоих фигурантов возбудили дело, подозреваемым в сбыте наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы, их поместили под стражу.
Ранее сообщалось, что нижегородца с наркотиками задержали в Автозаводском районе.
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