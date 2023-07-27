Семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как стало известно полицейским, супружеская пара занималась сбытом наркотиков на территории Сормовского и Московского районов областного центра.

Всего в ходе обысков у 38-летнего мужчины и 26-летней женщины, а также в их квартире и тайниках - закладках, было обнаружено 46 свертков с неизвестным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что у подозреваемых хранился мефедрон общей массой более 15 граммов.

У задержанных дома также нашли и изъяли банковские карты, сотовые телефоны, перчатки, электронные весы и упаковочный материал для расфасовки и дальнейшего сбыта запрещенных веществ.

В отношении обоих фигурантов возбудили дело, подозреваемым в сбыте наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы, их поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что нижегородца с наркотиками задержали в Автозаводском районе.

