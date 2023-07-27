Фонотеку для прибора "Выстрел" создают специалисты нижегородского Минлесхоза Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области начали сбор аудиозаписей для создания фонотеки разнокалиберных выстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, эти звуки будут использованы для повышения эффективности работы инновационного прибора "Выстрел".

Эта система может различить выстрелы из ружья в радиусе 500 метров. "Выстрел" используется для непрерывного контроля участков леса, где возможна незаконная охота. Небольшой размер прибора позволяет легко спрятать его в лесу, а оповещение о выстреле, как и о попытке уничтожения оборудования, приходит на телефон сотрудников Госохотнадзора.

В записи фонотеки также приняли участие местные охотники и ученые Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Сейчас в нижегородских лесах в тестовом режиме работает 15 приборов "Выстрел". В случае успешного тестирования в следующем году будет закуплено еще 12 единиц.

Отмечается, что система уже помогла выявить несколько фактов нарушения правил охоты.

Ранее сообщалось, что около 25 единиц техники для патрулирования охотничьих хозяйств поступит в Нижегородскую область в 2023 году.