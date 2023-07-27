Девять озер Нижнего Новгорода признаны непригодными для купания Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело уже более 1300 исследований проб воды, взятых в нижегородских водоемах.

По данным на 11 августа, нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода в девяти водоемах Нижнего Новгорода.

Так, в Канавинском районе не рекомендуется купаться на обоих пляжах озера Сортировочное, озере Больничное и Мещерском озере.

В Сормовском районе нормам не соответствовали пробы воды, взятые в озерах Пестичное, Лунское и Светлоярское.

В Автозаводском районе превышение нормативов выявили в озере ПКиО и озере в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.

В Приокском районе несоответствие нормативам выявлено в Верхнем озере.

Также нормативам не соответствует проба воды, взятая с городского пляжа на озере Верхнее в Семенове, озере Юрасовское на Бору, реке Белая в Городце, озере Святое в поселке Пушкино Дзержинского городского округа.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.

Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде этим летом.