Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2023 13:53  [48] Девять озер Нижнего Новгорода признаны непригодными для купания
11 августа 2023 13:18  [75] Фонотеку для прибора "Выстрел" создают специалисты нижегородского Минлесхоза
11 августа 2023 12:49  [77] Нижне-Волжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 12 августа
11 августа 2023 11:42  [175] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" выбрал лучших по профессии
11 августа 2023 11:28  [189] Нижний Новгород вошел в ТОП-10 регионов, где зафиксирована "барбимания"
11 августа 2023 11:18  [127] Интерактивный музей спорта предложили создать в Нижегородской области
11 августа 2023 11:04  [137] Испытания мостов стартовали на участках М-12 от Москвы до Арзамаса
11 августа 2023 10:28  [166] Схема движения транспорта по улице Акимова изменится с 14 августа из-за перекладки магистральных теплосетей
11 августа 2023 10:16  [223] Нижегородцы проголосовали против изменения автобусных маршрутов А-71 и А-90
11 августа 2023 09:25  [164] Праздничную подсветку включат на телебашне Нижнего Новгорода в День физкультурника
Общество

Девять озер Нижнего Новгорода признаны непригодными для купания

11 августа 2023 13:53  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело уже более 1300 исследований проб воды, взятых в нижегородских водоемах.

По данным на 11 августа, нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода в девяти водоемах Нижнего Новгорода.

Так, в Канавинском районе не рекомендуется купаться на обоих пляжах озера Сортировочное, озере Больничное и Мещерском озере.

В Сормовском районе нормам не соответствовали пробы воды, взятые в озерах Пестичное, Лунское и Светлоярское.

В Автозаводском районе превышение нормативов выявили в озере ПКиО и озере в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.

В Приокском районе несоответствие нормативам выявлено в Верхнем озере.

Также нормативам не соответствует проба воды, взятая с городского пляжа на озере Верхнее в Семенове, озере Юрасовское на Бору, реке Белая в Городце, озере Святое в поселке Пушкино Дзержинского городского округа.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.

Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде этим летом.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоёмы пляжи Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph