Юрий Шалабаев: "Благодаря усилиям строителей Нижний Новгород преображается" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил свое поздравление с Днем строителя.

"Этот праздник символизирует силу, упорство и профессионализм тех, кто создает из камня и бетона не только здания, дороги, мосты, но и наше будущее.

Благодаря усилиям строителей Нижний Новгород преображается, расцветает и становится еще более привлекательным местом для жизни. Строятся новые школы, детские сады, растут жилые кварталы. Профессия строителя очень трудная и ответственная, зато каждый из них может увековечить свой труд в городском пейзаже.

От всего сердца поздравляю строителей с профессиональным праздником! Ваша работа - это не только мастерство, но и вдохновение для всех нас. Вы строите дома, в которых люди находят тепло и уют, инфраструктуру, которая делает наш город лучше каждый день.

Пусть этот день будет полон радости и гордости за ваши достижения. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и новых вершин в вашей карьере", - сказал Юрий Шалабаев.