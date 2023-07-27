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Общество

Председателем попечительского совета ННГАСУ избран замгубернатора Сергей Морозов

11 августа 2023 14:54  [1] Общество
Сергей Морозов и Дмитрий Щеголев

Сергей Морозов и Дмитрий Щеголев

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Председателем попечительского совета Нижегородского государственного строительного университета избран заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Решение было принято на первом заседании совета.

Согласно информации, попечительский совет формирует стратегию вуза, вносит предложения по корректировке учебной программы, привлекает предприятия для организации стажировки студентов и возможности трудоустройства выпускников.

Сергей Морозов отметил, что ННГАСУ сегодня является крупнейшим поставщиком квалифицированных кадров для строительной отрасли региона.

"Это золотой фонд отрасли. Мы рассчитываем на то, что выпускники ННГАСУ останутся в Нижегородской области, будут задействованы в крупных строительных и инфраструктурных проектах и смогут менять к лучшему жизнь в регионе", - сказал замгубернатора.

Заместителями председателя попечительского совета выбраны министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев и генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Нижегородская девелоперская компания" Михаил Иванов. Отмечается, что оба они выпускники ННГАСУ.

Также в состав совета вошли представители региональных органов государственной власти, застройщики, представители объединений работодателей и общественных объединений, связанных со строительной отраслью.

Ранее сообщалось, что Олег Трофимов избран председателем Нижегородского отделения Российского общества "Знание".

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Теги:
ННГАСУ
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