Олег Трофимов избран председателем Нижегородского отделения Российского общества "Знание"

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И.о ректора ННГУ Олег Трофимов избран председателем Нижегородского регионального отделения Российского общества "Знание". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно информации, Олег Трофимов был выбран единогласно в ходе собрания НРО "РОЗ", проходящего в ННГУ им. Лобачевского.
На мероприятии было озвучено, что в сентябре в Нижегородской области начнется реализация проекта "Баттлы Знание. Наука".
"Это формат, когда о главных открытиях и актуальных идеях современной науки рассказывают ведущие молодые учёные России. Опыт специалистов наших факультетов и институтов может быть полезен и в проекте "Знание. Государство", - рассказал Олег Трофимов.
Напомним, Олег Трофимов был назначен исполняющим обязанности ректора ННГУ 1 марта 2023 года.
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