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Общество

Олег Трофимов избран председателем Нижегородского отделения Российского общества "Знание"

09 августа 2023 16:24  [100] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

И.о ректора ННГУ Олег Трофимов избран председателем Нижегородского регионального отделения Российского общества "Знание". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, Олег Трофимов был выбран единогласно в ходе собрания НРО "РОЗ", проходящего в ННГУ им. Лобачевского.

На мероприятии было озвучено, что в сентябре в Нижегородской области начнется реализация проекта "Баттлы Знание. Наука".

"Это формат, когда о главных открытиях и актуальных идеях современной науки рассказывают ведущие молодые учёные России. Опыт специалистов наших факультетов и институтов может быть полезен и в проекте "Знание. Государство", - рассказал Олег Трофимов.

Напомним, Олег Трофимов был назначен исполняющим обязанности ректора ННГУ 1 марта 2023 года.

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