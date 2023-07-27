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Общество

Нижегородский сервис управления имущественным комплексом показали на форуме "Цифровая эволюция"

11 августа 2023 15:32  [103] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Информационный сервис управления имущественным комплексом Нижегородской области представлен на IV Всероссийском форуме "Цифровая эволюция". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

От Нижегородской области участие в мероприятии принимают заместитель губернатора Егор Поляков и министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области, региональный сервис разрабатывается по принципам платформы "ГосТех". Егор Поляков рассказал о нижегородском опыте в ходе стратегической сессии по выработке верхнеуровневых требований для создания на платформе "ГосТех" отраслевых решений.

"Нижегородские проекты вошли в первую волну реализации сервисов субъектов России на платформе "ГосТех", и нам важно поделиться положительным опытом с коллегами из других регионов. Государственная информационная система «Управление имущественным комплексом" – это рабочий инструмент, с помощью которого сотрудники министерства имущественных и земельных отношений области могут управлять объектами государственного имущества, тем самым увеличивая скорость и качество работы во время исполнения своих обязанностей", – сообщил Егор Поляков.

Он отметил, что нижегородское решение основано на базе реализованного на платформе решения Росимущества. Таким образом, соблюдается один из ключевых принципов платформы – использование лучших федеральных и региональных практик.

Площадка Всероссийского форума "Цифровая эволюция" уже несколько лет объединяет отраслевых экспертов, ИТ-специалистов и представителей федеральных и региональных органов власти с целью обмена опытом и поиска новых возможностей для сотрудничества в области цифровой трансформации.

"Рад присоединиться к этому увлекательному процессу, обсудить актуальные тенденции, представить свои решения и поделиться опытом Нижегородской области в среде экспертов. Очень приятно, что коллеги из других регионов положительно оценили наш комплексный подход к цифровизации в сфере земельно-имущественных отношений", – сказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Ранее сообщалось, что два нижегородских сервиса будут интегрированы в платформу "ГосТех" и тиражированы на другие регионы.

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Теги:
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