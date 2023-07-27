Новые остановки ОТ оборудовали на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде

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Новые остановки общественного транспорта оборудовали на Комсомольском шоссе в Нижнем новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Так, для автобусов А-12, А-17, А-51, А-56, Т-29, Т-59, Т-76 введена остановка "Улица Дачная" между остановками "Улица Весенняя" и "Улица Украинская" в оба направления.
Также у трамвая №417 появилась остановка "Улица Украинская", которая находится между остановочными пунктами "Улица Дачная" и "Улица Зеленая" в оба направления.
Напомним, в июле новые автобусные остановки ввели вблизи площади Свободы в Нижнем Новгороде.
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