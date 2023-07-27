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Общество

Новые остановки ОТ оборудовали на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде

11 августа 2023 17:40  [52] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новые остановки общественного транспорта оборудовали на Комсомольском шоссе в Нижнем новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, для автобусов А-12, А-17, А-51, А-56, Т-29, Т-59, Т-76 введена остановка "Улица Дачная" между остановками "Улица Весенняя" и "Улица Украинская" в оба направления.

Также у трамвая №417 появилась остановка "Улица Украинская", которая находится между остановочными пунктами "Улица Дачная" и "Улица Зеленая" в оба направления.

Напомним, в июле новые автобусные остановки ввели вблизи площади Свободы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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