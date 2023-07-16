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Общество

Новые автобусные остановки ввели вблизи площади Свободы в Нижнем Новгороде

18 июля 2023 11:06  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новые автобусные остановки ввели вблизи площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля. Полное перекрытие позволит ускорить переустройство коммунальных сетей в зоне будущей станции. Работы планируется завершиться до начала отопительного сезона.

Согласно информации, для автобусов  А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 введены остановки "Станция метро "Горьковская", "Стадион Водник", "Площадь Октябрьская" и "Кинотеатр "Рекорд".

У маршрутов А-3, А-39, А-61, А-92, Т-70, Т-91 появятся остановки "Ковалихинский сквер", "Улица Белинского" и "Улица Полтавская". При этом из пути следования исключены остановки "Площадь Свободы", "Улица Варварская" исключаются из пути следования.

Для маршрутов А-16, А-41, Т-34, Т-57 введена остановка "Театр юного зрителя".

Напомним, общественный транспорт не будет курсировать по площади Свободы вплоть до конца 2025 года, а пешеходы смогут пересечь площадь Свободы после открытия новой станции метро уже по подземным переходам. Сейчас для них доступны обходные пути. Также пути объезда составили для автомобилистов.

В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрестках, а в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку.

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Теги:
Общественный транспорт
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