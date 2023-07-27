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Общество

Закон о запрете увольнения родителей-одиночек внесли в Госдуму

11 августа 2023 18:41  [108] Общество

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР выступили с инициативой запретить работодателям увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей возрастом до 16 лет.

Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента, сообщает телеканал "360".

Парламентарии предложили внести изменения в статью 261 Трудового кодекса РФ. Так, в действующей редакции части 4 данной статьи гарантия предусмотрена для одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, и других лиц, воспитывающих таких детей без матери.

По мнению авторов проекта, изменения укрепят права одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, принятие документа поспособствует созданию реальных условий для исполнения россиянами обязанностей по обеспечению получения их детьми основного общего образования.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести так называемую "Отцовскую карту" по аналогии с уже действующей "Пушкинской". На карту предлагается начислять 2 тысячи рублей, которые можно потратить на совместные семейные развлечения.

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Теги:
Дети Законопроекты
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