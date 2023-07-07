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Общество

"Отцовскую карту" предложили ввести в России по аналогии с "Пушкинской"

11 июля 2023 16:13  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести так называемую "Отцовскую карту" по аналогии с уже действующей "Пушкинской". На карту предлагается начислять 2 тысячи рублей, которые можно потратить на совместные семейные развлечения.

Такая инициатива поможет папам проводить больше времени со своими чадами, уверен автор идеи - вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Он пояснил, что деньги можно будет тратить исключительно на досуг с детьми - на сладости, билеты в развлекательные центры, музеи.

"Можно будет купить мороженое, сходить в зоопарк. Это мотивация лишний раз провести выходные с детьми. Отвлечёт от рутины, позволит чуть-чуть по-другому смотреть на происходящее", — рассказал поподробнее Чернышов.

Он добавил, что дети очень быстро растут, поэтому важно проводить с ними больше времени.

"Уже рассматривается это предложение. Думаю, что отцы активно будут пользоваться картой", — заключил вице-спикер Госдумы.

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Теги:
Дети Развлечения Семья
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