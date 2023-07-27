Глеб Никитин встретился нижегородскими военнослужащими в зоне СВО Общество

Глеб Никитин встретился нижегородскими военнослужащими в зоне СВО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился нижегородскими военнослужащими в зоне СВО.

Нижегородский губернатор посетил участников специальной военной операции.

Как сообщил Глеб Никитин в своем telegram-канале, он встретился с военнослужащими из 10-го танкового полка (именно в его состав входит наш танковый батальон имени Минина), 96-й бригады разведки и 47-й танковой дивизии. "В совокупности в этих подразделениях служит более 1700 нижегородцев", - добавил глава региона.

Глеб Никитин сообщил, что с участниками СВО обсудили обстановку на фронте, боевые задачи, а также потребности подразделений. "Взяли в работу индивидуальные просьбы от нижегородцев", - добавил он, отметив при этом, что эти просьбы касаются доставки допснаряжения, а также решения некоторых бытовых вопросов семей военнослужащих.

Стоит также отметить, что Глеб Никитин привез участникам СВО и гуманитарную помощь, которая была собрана по заявкам командования, в том числе технику, которая поможет в выполнении боевых задач. "К слову, за период с начала СВО Нижегородская область отправила более 400 гумконвоев, более 3200 тонн составил объем гуманитарной помощи – помощь масштабная, и мы реагируем на сигналы, поступающие по разным каналам", - подчеркнул глава нижегородского региона.

"Настрой у наших - отличный, боевой, условия нормальные, связь с ними есть, если что-то понадобится, во всем будем и дальше помогать. Все наши герои шлют большой привет домой!" – написал Глеб Никитин в заключение.