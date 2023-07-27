Нижегородская область стала участником пилотного проекта "Мобильная УИК" Общество

Нижегородская область стала участником пилотного проекта "Мобильная УИК", сообщается в telegram-канале регионального избиркома.

Цель проекта – адресное информирование и оповещение избирателей о выборах на территории своего региона.

Стоит отметить, что адресное информирование пройдет в два этапа:

- с 14 по 24 августа;.

- с 28 августа по 6 сентября.

Проведение адресного информирования избирателей с использованием мобильного приложения "Мобильная УИК" запланировано в Нижегородской области в текущую избирательную кампанию на территории городского округа город Шахунья.