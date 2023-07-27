Нижегородская область стала участником пилотного проекта "Мобильная УИК", сообщается в telegram-канале регионального избиркома.
Цель проекта – адресное информирование и оповещение избирателей о выборах на территории своего региона.
Стоит отметить, что адресное информирование пройдет в два этапа:
- с 14 по 24 августа;.
- с 28 августа по 6 сентября.
Проведение адресного информирования избирателей с использованием мобильного приложения "Мобильная УИК" запланировано в Нижегородской области в текущую избирательную кампанию на территории городского округа город Шахунья.
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