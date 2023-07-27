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Общество

Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) стали участниками нового рекорда России по самой массовой утренней зарядке

12 августа 2023 15:11  [41] Общество
Фото: пресс-служба Волгаэнерго

Фото: пресс-служба Волгаэнерго

Нижний Новгород. 12 августа. НТА-Приволжье - Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) стали участниками нового рекорда России по самой массовой утренней зарядке, сообщает пресс-служба компании.

В День физкультурника актив "Волгаэнерго" принял участие в спортивной акции - массовой утренней зарядке. Мероприятие стало новым рекордом России.

В 10 часов утра актив компании из 20 человек прибыл к катеру "Герой". Вместе с ними здесь собралось более 5 тысяч нижегородцев. Все они пришли, чтобы установить рекорд России по самой массовой утренней зарядке. Участники мероприятия были одеты в майки цвета российского флага. Зарядку провели сестры Аверины - чемпионки мира, Европы и России по художественной гимнастике. Мероприятие шло полчаса. В итоге рекорд по самой массовой зарядке в России был зафиксирован с результатом 5598 человек.

"Мы очень любим спорт, поэтому, когда услышали, что в нашем любимом городе пройдёт такое мероприятие, не задумываясь приняли решение участвовать! Сегодня у катера "Герой" происходило что-то необыкновенное! Столько положительных эмоций, радостных лиц. Кажется, я получил заряд бодрости и хорошего настроения на год вперед", - отметил сотрудник ГК "Волгаэнерго" Иван Лобов.

"В здоровом теле здоровый дух! Наша компания поддерживает занятия спортом. Ведь - это залог хорошего самочувствия и настроения сотрудников. Мы проводим свою собственную Спартакиаду внутри компании. Кроме того, наши ребята принимают участие во всех крупных городских спортивных мероприятиях: марафонах, забегах, заплывах. И, конечно, в День физкультурника мы не остались дома, а вместе с нижегородцами вышли на набережную и приняли участие в массовой зарядке, которая стала рекордом!" - отметил генеральный директор "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Ранее сообщалось, что рекорд России по утренней зарядке установили в Нижнем Новгороде

Самую массовую в России зарядку провели чемпионки России, Европы и мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины. В мероприятии, которое было организовано в рамках празднования Дня физкультурника приняли участие 5598 человек.

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