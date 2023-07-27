Сахар, бензин и авиабилеты подорожали в Нижегородской области в июле Экономика

Нижегородстат представил отчёт об изменении цен и тарифов на потребительском рынке товаров и услуг Нижегородской области в июле 2023 года. Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,77%.

Так, в продуктовой линейке отмечается небольшое повышение цен на рыбную продукцию, различную консервацию, сыры и яйца - в пределах 0,5-1,9%. Более значительно в июле подорожали мясо птицы и свинина (на 3,2-3,8%) и сахар (на 6,3%).

При этом в среднем на 1,5-2,6% подешевели пшеничная мука, подсолнечное масло, майонез, отдельные виды круп и бобовых, макаронные изделия. Также немного снизились цены на молоко и молочную продукцию, сливочное масло, хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,3-0,7%).

Цены на непродовольственные товары за месяц тоже подросли.

На 2,1-4% подорожали компьютеры, бытовая техника, автомобили, ювелирные изделия. Также ощутимо дороже стала металлочерепица - на 6,2%, а цены на пиломатериалы, цемент и ламинат повысились на 1,9-3,4%.

Ценник на бензин вырос в среднем на 1,9%, газомоторное и дизельное топливо подорожало на 0,2-0,5%.

Снижение цен в июле зафиксировано на моющие и чистящие средства (на 0,5%), велосипеды (на 3,6%), рубероид и краски масляные (на 1,2-1,3%),

Цены на авиабилеты повысились на 5,2%, а вот стоимость проезда в купе поездов дальнего следования снизилась на 0,9-3,2%.

Тарифы на санаторно-оздоровительные услуги в течение июля выросли в среднем на 1,8%.

Специалисты Нижегородстата отметили, что индекс потребительских цен в январе-июле текущего года относительно аналогичного периода 2022 года составил 104,81%.