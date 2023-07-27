Владислав Егоров: КПРФ вновь инициирует вопрос выделение средств на строительство нового онкоцентра в Нижнем Новгороде Общество

фото: сайт НРО КПРФ

Фракция КПРФ в Государственной Думе РФ вновь намерена инициировать вопрос выделения федеральных средств на строительство в Нижнем Новгороде нового онкологического центра, сообщается на официальном сайте НРО партии.

Как отметил руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Егоров, одна из наиболее болезненных тем для нижегородского здравоохранения - строительство современного онкоцентра, добавив при этом, что с учетом "негативных тенденций по онкозаболеваний" для региона это приоритетная задача. По данным Владислава Егорова, в течение первого года с момента выявления злокачественных новообразований в 2022 году в области умерло на 2,3 % пациентов больше, чем в 2020-м. "Между тем, люди с онкологическими заболеваниями, и так испытывающие огромные трудности и страдания в борьбе со своей болезнью, вынуждены ехать в другие регионы для получения качественной диагностики и лечения", - добавил он.

По просьбе НРО КПРФ фракция КПРФ в Государственной Думе РФ выходила с инициативой выделения средств из федерального бюджета на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде. "Однако, комитет по бюджету, а затем и парламентское большинство в Госдуме эту инициативу КПРФ отклонили. Не поддержало ее и Правительство, представитель которого заявил, что Нижегородская область имеет возможность решить вопрос финансирования онкоцентра из собственных региональных средств. При рассмотрении уже областного бюджета, фракция КПРФ предложила выделить средства для начала строительства, но парламентарии не поддержали это предложение, посчитав, что для области это будет дорогим обременением и нужно продолжить работу с Федерацией", - продолжил Владислав Егоров.

Он также напомнил, что в мае глава нижегородского минздрава сообщил о начале строительства нового онкоцентра в регионе в 2024 году. "По моей просьбе, зампред комитета Госдумы РФ по бюджету, член фракции КПРФ Михаил Щапов, один из авторов прошлогодней поправки, направил запрос в Минздрав РФ, чтобы узнать, когда и в какие сроки начнёт реализовываться этот долгожданный для всех нас проект", - добавил он, продолжив, что в январе текущего года минздрав региона направил письмо в Министерство здравоохранения РФ с просьбой рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на строительство онкоцентра. Однако, по данным Владислава Егорова, федеральный Минздрав не планирует вносить вопрос о выделении необходимых средств на строительство онкоцентра в Проект федерального бюджета на 2024-й – 2026-й годы.

Стоит отметить, что депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе РФ намерены повторно инициировать вопрос о строительстве онкоцентра в Нижнем Новгороде. "В настоящее время готовится и будет внесена поправка по строительству онкоцентра в проект федерального бюджета", - подчеркнул нижегородский парламентарий.

Он отметил, что депутаты фракции КПРФ в ЗС НО запросили в нижегородском минздраве актуализированные данные по стоимости строительства. "Как только получим ответ, передадим расчеты во фракцию КПРФ в Государственной Думе. Пока понятно одно, если оставить это дело без движения, так как оно есть, то в 2024 году и последующие два года никакое строительство не начнётся", - добавил он.

"Сумма в 10-12 млрд. рублей для федерального бюджета невелика, учитывая значимость проекта и масштаб Нижегородского региона. В этом году вводятся в действие онкоцентры в Туле (9,4 млрд. руб. из федерального бюджета), в Якутии (8 млрд. руб.), Калининграде (4 млрд. руб.). В Нижнем Новгороде подготовлена проектная документация, есть все необходимые расчёты, подобрана площадка для строительства. Необходимо срочно начинать строить. Мы теряем время. Каждый день промедления – это потерянные жизни.

Я разговаривал с Геннадием Андреевичем Зюгановым", - добавил Владислав Егоров.

"Он и вся Фракция КПРФ в Госдуме полностью поддерживает позицию Нижегородской области и будут добиваться того, чтобы этот проект был начат и деньги в федеральном бюджете на строительство онкоцентра были заложены. Если Госдума вновь не поддержит позицию нижегородцев, будем настаивать на выделении средств на эти цели из бюджета области. Начнем строить на свои – у Федерации будет меньше оснований для отказа в софинансировании", - отметил он в заключение.