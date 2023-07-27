Межрегиональный канал поставки наркотиков пресекли в Нижегородской области Происшествия

Межрегиональный канал поставки наркотиков пресекли в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Согласно информации, в Борском районе была обнаружена подпольная нарколаборатория, в которой с поличным был задержан житель Нижнего Новгорода.

Оперативники изъяли из оборота более 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, 50 литров наркотической семи и различное оборудование для производства запрещенных веществ.

Также был задержан поставщик наркотиков в другие регионы из Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 5 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигуранты заключены под стражу.

В настоящее время ФСБ выявляет других лиц, причастных к деятельности выявленной нарколаборатории. Также проверяется причастность задержанных к работе других лабораторий.

Ранее сообщалось. что семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков.