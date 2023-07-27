Межрегиональный канал поставки наркотиков пресекли в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Согласно информации, в Борском районе была обнаружена подпольная нарколаборатория, в которой с поличным был задержан житель Нижнего Новгорода.
Оперативники изъяли из оборота более 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, 50 литров наркотической семи и различное оборудование для производства запрещенных веществ.
Также был задержан поставщик наркотиков в другие регионы из Московской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 5 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигуранты заключены под стражу.
В настоящее время ФСБ выявляет других лиц, причастных к деятельности выявленной нарколаборатории. Также проверяется причастность задержанных к работе других лабораторий.
Ранее сообщалось. что семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков.
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