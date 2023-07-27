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Бизнес

Гендиректор "Автобана" Алексей Андреев принял участие во встрече представителей строительной отрасли с Владимиром Путиным

14 августа 2023 13:48  [108] Бизнес
Фото: “Автобан”

Фото: “Автобан”

Генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев принял участие в совещании по вопросам развития строительной отрасли под руководством президента России Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба ДСК "Автобан", Алексей Андреев доложил главе государства о производственных успехах холдинга, своем видении проблем и перспектив отрасли, а также озвучил необходимость привлечения внебюджетного финансирования в развитие автодорожной инфраструктуры.

В ходе совещания глава "Автобана" поблагодарил президента России за то внимание, которое он уделяет строительной отрасли страны. Также была отмечена важная роль вице-премьера Марата Хуснуллина в становлении дорожного строительства. Благодаря активной поддержке властей, отметил глава холдинга, достигнуты рекордные результаты по объемам ввода в эксплуатацию автомобильных дорог. Сформирована целая плеяда серьезных и уважаемых дорожно-строительных компаний, значительно повысилось качество проектирования и строительства автодорог.

Говоря об успехах ДСК "Автобан", Алексей Андреев напомнил участникам совещания о том, что силами холдинга были построены 2/3 протяженности платной скоростной магистрали ЦКАД в Подмосковье, строится треть новой федеральной трассы М-12 "Восток", завершается строительство автодороги в обход города Тольятти. Сегодня в холдинге трудятся 10,5 тыс. штатных сотрудников, также на объектах задействованы еще 8,5 тыс. специалистов субподрядных организаций. При том на каждого задействованного в строительстве дороги сотрудника приходится до 11 новых рабочих мест в смежных областях: машиностроении, IT, транспортной и логистической сферах и т. д.

"Мы понимаем и поддерживаем необходимость вести строительство объектов опережающими темпами. Как в нашей компании, так и в отрасли в целом, сформированы профессиональные команды с высокой степенью управляемости, способные мобилизовать крупные силы в предельно короткие сроки. В то же время, с завершением строительства М-12 и других текущих крупнейших объектов возникнет необходимость перераспределения более 30 тысяч человек, сотрудников российских автодорожных компаний", – подчеркнул он.

По словам Алексея Андреева, высвобождая работников с построенных объектов, необходимо сразу переключать их на другие важные задачи по строительству автодорог. Для этого уже сейчас нужно начинать реализацию очередного пятилетнего плана развития дорожно-транспортной инфраструктуры и дать старт работе по запуску проектов, утвержденных планом госкомпании "Автодор". Среди них – проекты строительства и реконструкции федеральных трасс М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", а также обход Орехово-Зуево в Подмосковье и Пулковская транспортная развязка в Ленобласти.

Алексей Андреев признал, что отрасль во многом зависит от выделения бюджетного финансирования. В то же время, в отрасли остается незадействованным мощный ресурс внебюджетного финансирования, который ранее уже был успешно реализован холдингом при строительстве таких объектов, как ЦКАД и обход Тольятти.

Глава "Автобана" также рассказал президенту России о проведенной с банками работе Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК) совместно с ГК "Автодор".

Так, уже проработано три мегапроекта дорожного строительства на ближайшие годы: это трасса Джубга ‒ Сочи, Юго-западная хорда, КАД-2. Их реализация при привлечении внебюджетного финансирования позволит построить в общей сложности еще 1600 км новых дорог, а также получить экономический эффект в размере до 7 трлн рублей, отметил Алексей Андреев.

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Теги:
М-12 Строительство
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