Новый парк благоустроили в Первомайске по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый парк благоустроили в Первомайске по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ранее на месте парка на улице Ленина находился заброшенный пустырь площадью 8 265 кв. м.

Здесь были устранены заросли кустарников, выполнена планировка территории, обустроено освещение, проложены дорожки. Также подрядчик высадил цветы и установил скамейки.

Всего на работы было выделено около 8,9 млн рублей.

По словам главы г.о.г Первомайск Елены Лебедновой, сквер на улице Ленина стал уже пятым общественным пространством, благоустроенным в Первомайске по нацпроекту "Жилье и городская среда". Ранее были обновлены парки "Лукоморье" и "Майский", общественное пространство рядом с Центром культуры и сквер Славы и Памяти.

Ранее сообщалось, что Свадебную площадь начали благоустраивать в Дзержинске.