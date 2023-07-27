Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 августа 2023 16:49  [3] Перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов расширили
14 августа 2023 16:40  [40] Бывшую городскую свалку в Первомайске планируется рекультивировать к началу сентября
14 августа 2023 16:30  [70] Участники "Летнего института НГЛУ" погрузились в тему деловой и научной коммуникации на разных языках
14 августа 2023 16:07  [82] Начинающие нижегородские блогеры и журналисты могут принять участие в "Школе правды"
14 августа 2023 15:33  [114] Новый парк благоустроили в Первомайске по нацпроекту
14 августа 2023 15:28  [89] Самыми популярными сервисами "Госуслуг" стали запись к врачу и выплата пособий
14 августа 2023 15:07  [121] "Валдаи" начали курсировать между Нижним Новгородом и Васильсурском
14 августа 2023 14:30  [123] Вопросы кибер-безопасности изучают участники проекта "Летний институт НГЛУ"
14 августа 2023 14:19  [125] Регионы России получили право вводить курортный сбор
14 августа 2023 13:09  [178] Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Общество

Новый парк благоустроили в Первомайске по нацпроекту

14 августа 2023 15:33  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый парк благоустроили в Первомайске по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ранее на месте парка на улице Ленина находился заброшенный пустырь площадью 8 265 кв. м.

Здесь были устранены заросли кустарников, выполнена планировка территории, обустроено освещение, проложены дорожки. Также подрядчик высадил цветы и установил скамейки.

Всего на работы было выделено около 8,9 млн рублей.

По словам главы г.о.г Первомайск Елены Лебедновой, сквер на улице Ленина стал уже пятым общественным пространством, благоустроенным в Первомайске по нацпроекту "Жилье и городская среда". Ранее были обновлены парки "Лукоморье" и "Майский", общественное пространство рядом с Центром культуры и сквер Славы и Памяти.

Ранее сообщалось, что Свадебную площадь начали благоустраивать в Дзержинске.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Первомайск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph