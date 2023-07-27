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Свадебную площадь начали благоустраивать в Дзержинске по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, благоустройство пространства пройдет в два этапа.
Так, до 30 сентября 2023 года в сквере будет заменено покрытие пешеходной дорожки, установлены новые скамейки в единой стилистике и уличные светильники, высажены крупномерные ели с серебристой хвоей.
Парковку перед Дворцом культуры химиков отделят от дороги по проспектам Ленина и Циолковского приподнятыми разделительными полосами в брусчатом покрытии. На первый этап работ выделено более 9 млн рублей.
Второй этап пройдет в 2024 году. В следующем году будет заасфальтирована парковка перед зданием Дворца культуры химиков, установлены опоры освещения с уличными светильниками на разделительных полосах.
Отмечается, что все работы будут вестись без перекрытия парковки.
Ранее сообщалось, что Дзержинск и Павлово победили в конкурсе "Малые города и исторические поселения".
Также напомним, что да общественных пространства открылись в Московском районе Нижнего Новгорода после благоустройства.
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