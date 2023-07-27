Бывшую городскую свалку в Первомайске планируется рекультивировать к началу сентября Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров проверил ход ликвидации свалки в Первомайске, которая ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Согласно информации, площадь несанкционированной свалки у реки Умочь составляет 3,2 га.

Рекультивация должна завершиться к началу сентября, что на три месяца раньше контрактного срока. Все свалочные массы изымаются и вывозятся на объект размещения отходов в соответствии с территориальной схемой по обращению с ТКО.

Денис Егоров отметил, что изначально планировалось вывезти 150 тысяч тонн отходов, но в ходе работ было выявлено превышение реальной плотности отходов над проектной в два раза. На данный момент вывезено уже 270 тысяч тонн отходов.

Также в этом году будут рекультивированы две свалки в Нижнем Новгороде, одна в Богородске и одна в Володарске. В 2024 году будет ликвидирован объект "Игумново-2" в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что более 10 опасных объектов ликвидируют в Нижегородской области в рамках проекта "Генеральная уборка".