Более 10 опасных объектов ликвидируют в Нижегородской области в рамках проекта "Генеральная уборка" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 10 опасных объектов ликвидируют в Нижегородской области в рамках проекта "Генеральная уборка" нацпроекта "Экология". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на разработку проектов ликвидации 14 объектов с отходами химической и нефтехимической промышленности в областном бюджете предусмотрено более 200 млн рублей.

Для этого при министерстве экологии Нижегородской области был создан научно-технический совет, который выработает рекомендации по техническим решениям ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. В состав совета вошли представители ведущих нижегородских вузов, ученые из других регионов, академики РАН.

В частности, запланирована ликвидация нефтеямы в Балахне - двух карт жидких отходов 3-4 класса опасности площадью 4 га, свалки промышленных отходов от бывшей нефтебазы в Павлове, где на участке площадью более 14 га размещено 14 тысяч бочек с отходами 2-4 класса опасности, пруда-накопителя кислых гудронов в Нижнем Новгороде на 21 км Московского шоссе площадью почти 6 га и другие.

Ранее депутаты Гордумы ознакомились с ходом рекультивации свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе.