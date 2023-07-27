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Общество

Оксана Дектерева: "Включение номинации "Мой дом" в проект "Вам решать" позволит увеличить количество отремонтированных домов в городе"

14 августа 2023 18:11  [52] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

10 августа состоялась отраслевая стратегическая сессия "Комфортно жить везде", посвященная актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035 в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По словам депутата городской Думы Нижнего Новгорода Оксаны Дектеревой, стратсессия была посвящена актуальным вопросам, волнующим каждого жителя города.

"На мероприятии обсуждали важные вопросы, касающиеся каждого жителя города, потому что все мы живем в домах и пользуемся услугами ЖКХ. Я работала в группе, которая рассматривала тему вовлечения жителей в управление и содержание жилищного фонда.

Основной вызов заключается в низкой грамотности населения в сфере ЖКХ. Как правило, местные жители не знают своих прав, не обладают информацией о том, куда обращаться в случае неисполнения своих обязанностей ДУКами и ресурсоснабжающими организациями.

Для решения этих проблем по теме было предложено две проектные идеи. Первая – о создании "Школы ЖКХ". На этой площадке председатели многоквартирных домов могли бы получать необходимую юридическую помощь, узнавать об изменениях в законодательстве, обмениваться опытом.

Еще одна инициатива, предложенная мной – это включение номинации "Мой дом" в существующий проект инициативного бюджетирования "Вам решать". На мой взгляд, это позволит жителям производить необходимый ремонт до наступления срока капитального ремонта или если на счету дома не хватает денег на текущий ремонт, поскольку дом при софинансировании жителей получит дополнительные средства на необходимые работы. В первую очередь это актуально для ветхих, старых домов. Участие в проекте позволит провести ремонт многоквартирных домов, не дожидаясь его реновации в рамках программы капремонта, что существенно увеличит количество отремонтированных домов в Нижнем Новгороде. Считаю также, что качество содержания жилья улучшится, так как жители, добившиеся финансирования ремонтных работ, будут контролировать их выполнение и бережно относиться к результатам ремонта".

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Теги:
Гордума Стратегия развития
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