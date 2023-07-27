Нижегородские эксперты предложили создать мобильное приложение для оценки коммунальных организаций

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Фото: Кира Мишина

Стратегическая сессия "Комфортная среда для жизни" по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в ходе мероприятия обсуждались проекте в сфере ЖКХ, создания комфортной среды и инфраструктуры.

"Последние годы показали: качество среды для жизни играет огромную роль для  развития региона в целом. Люди все больше ориентируются на это при выборе места жительства. Важно, чтобы рядом с домом были возможности для того, чтобы растить детей, заниматься спортом, гулять. Все это становится реальным при выработке комплексного подхода к строительству жилья, обновлению городов населённых пунктов. Проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Вам решать!" стали одними из флагманов работы по вовлечению жителей в процесс положительных изменений. Люди сейчас получают возможность не просто влиять на выбор объектов для приоритетного благоустройства, а еще могут предлагать свои идеи. Надо расширять эти практики, в том числе в системе ЖКХ, выстраивать взаимоотношения в сфере так, чтобы они были максимально понятными людям", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, за пять лет в регионе было введено 7,5 млн кв. м жилья, благодаря чему по итогам 2022 года регион достиг исторического максимума по обеспеченности жильём – 30 кв. м на одного человека (2017 год - 26,7 кв. м). В новое  жилье переселились более 12 000 нижегородцев из почти 200 тыс. кв. м аварийного жилья. 6,3 тыс. обманутых дольщиков были восстановлены в правах. 

В ходе стратсессии было предложено создать "калькулятор" тарифов технологического присоединения, который позволил бы застройщикам понимать точную стоимость указанной процедуры до подачи заявки. Сейчас эту информацию можно получить только при подаче заявки в ресурсоснабжающую организацию. 

Также участники сессии предложили усовершенствовать механизм взаимодействия заинтересованных лиц в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). В частности, для сокращения сроков реализации каждого проекта предлагается создать специальную рабочую группу.

Одна из представленных идей получила название "Хватит тормозить". Ее суть заключается в улучшении загородной дорожной сети и, прежде всего, расширении всех выездов из Нижнего Новгорода. 

Кроме того, было предложено создать народный рейтинг коммунальных организаций "Мой выбор!". Нижегородцы смогут сами оценить компанию 

Также одним из ключевых вопросов сессии стало качество оказания жилищно-коммунальных услуг и система коммуникаций с нижегородцами по таким критериям, как взаимодействие по телефону и в сети интернет, а также по итогам личного обращения в службу. 

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области, а представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии.

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Участники стратсессии "Спорт - норма жизни" предложили создать интерактивный музей спорта.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей. 

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Теги:
ЖКХ Стратегия развития
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