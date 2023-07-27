Концепцию работы научно-производственного центра беспилотных авиационных систем утвердили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Концепцию работы научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) утвердили в Нижегородской области в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в правительстве региона.

"История региона тесно связана с развитием авиации в России. Здесь начали свою карьеру автор "мертвой петли" Петр Нестеров, чье имя планируется дать будущему НПЦ БАС, летчик-испытатель Валерий Чкалов. Здесь же началось развитие российской гражданской авиации с первого пассажирского рейса "Добролет", вылетевшего из Нижнего Новгорода в Москву в 1923 году. Сегодня для развития беспилотных систем в Нижегородской области есть все необходимое: предприятия с инновационными технологиями, передовые вузы с перспективными разработками", – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, использование беспилотных летательных аппаратов помогает решить множество задач.

"Сейчас мы находимся на том уровне развитии технологий, когда повсеместное использование автоматизированных беспилотных систем – это реальность если не сегодняшнего, то завтрашнего дня. В особенности направление интересно в свете развития нейросетей и искусственного интеллекта. Беспилотники могут доставлять почту и посылки, обеспечивать обследование леса, вести поиск утечек газа или обрывов ЛЭП, участвовать в аварийно-спасательных работах и многое другое. Перспективы практически безграничные", - сказал Андрей Саносян.

В соответствии с разработанной концепцией НПЦ БАС в Нижегородской области сосредоточится на трех основных направлениях: это автоматизация авиационных систем, выпуск стандартизированных комплектующих для беспилотных воздушных судов (БВС) и подготовка кадров в отрасли.

"Для подготовки кадров в отрасли в Нижегородской области создан центр подготовки пилотов беспилотных воздушных судов на базе Учебно-методического центра имени Чуйкова. Новое поколение инженеров мы планируем формировать в кооперации НПЦ БАС и межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК", а мастеров производственного обучения и механиков по сборке и обслуживанию готовить на базе лаборатории беспилотных воздушных систем создаваемого технопарка среднего профессионального образования. Ключевая задача этого направления работы центра – дать доступ производителям к исследованиям и оборудованию, а студентам – к рынку и компетенциям", – пояснил директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Ранее сообщалось, что нижегородские воспитанники "Кванториума Бор" завоевали 14 наград на соревнованиях "Архипелаг 2023" по беспилотной авиации. Напомним, что сто тысяч операторов БПЛА отберут в России в рамках реализации нового нацпроекта.